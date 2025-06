Piazza Italo Piccini | Svs inaugurato il primo giardino Alzheimer Friendly

In un gesto di solidarietà e innovazione, SVS ha aperto le porte del primo Giardino Alzheimer Friendly in piazza Italo Piccini, un’oasi verde pensata per migliorare la qualità di vita delle persone con fragilità cognitive. Questo spazio unico nel suo genere rappresenta un passo importante verso comunità più inclusive e attentive ai bisogni di tutti. Un luogo dove natura e cura si incontrano, promuovendo benessere e socializzazione.

Durante la mattina di sabato 21 giugno Svs ha inaugurato il Giardino Alzheimer Friendly, uno spazio verde pubblico progettato per rispondere ai bisogni delle persone affette da Alzheimer e più in generale da fragilità cognitive. Il giardino si trova in piazza Italo Piccini, proprio di fronte al.

