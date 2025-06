Piano Mattei accordi per 1,2 mld | Meloni lancia iniziativa per abbattere debito dell’Africa

L’Italia fa un passo avanti nel suo impegno globale con il Piano Mattei, un’iniziativa ambiziosa volta a ridurre di 12 miliardi il debito dell’Africa. Con Meloni e Von der Leyen alla guida di un vertice presso Villa Doria Pamphilj, si rafforza il partenariato tra Italia e Commissione Europea, puntando su investimenti strategici in infrastrutture e agricoltura sostenibile. È l’inizio di una nuova era di collaborazione per uno sviluppo equo e duraturo in Africa.

Si rafforza il partenariato tra Italia e Commissione europea nell'ambito della strategia del Piano Mattei e del Global Gateway per realizzare investimenti trasformativi in Africa. La premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, hanno co-presieduto a Villa Doria Pamphilj un vertice al termine del quale sono stati sottoscritti accordi in settori quali corridoi di trasporto, produzione agroalimentare sostenibile, connettività digitale intercontinentale e intelligenza artificiale. Il valore complessivo degli impegni condivisi tra Ue e Italia nei confronti del continente africano ammonta a 1,2 miliardi di euro.

