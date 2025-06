' Pianificava attacco' arrestato a Cipro membro dei pasdaran

Una minaccia imminente scuote Cipro: un sospetto membro delle Guardie Rivoluzionarie iraniane è stato arrestato mentre pianificava un attacco nell’isola, dove migliaia di israeliani attendono di tornare a casa. La polizia locale, grazie a intelligence riservate e affidabili da un’agenzia straniera, ha messo in salvo la sicurezza della popolazione. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con il rischio di sviluppi sorprendenti che potrebbero cambiare gli equilibri regionali.

La polizia di Cipro ha annunciato di aver arrestato un uomo con l'accusa di terrorismo e spionaggio - 'presumibilmente un membro delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ' - che stava pianificando un attacco 'immediato' nell'isola dove al momento migliaia di israeliani aspettano di imbarcarsi per rientrare in patria. La polizia locale avrebbe ricevuto "informazioni altamente riservate e affidabili da un'agenzia straniera" (probabilmente il Mossad,ndr). L'uomo arrestato vive in un appartamento presso le basi militari britanniche sull'isola, dove è stato visto aggirarsi con una grande macchina fotografica, uno zoom e 3 telefoni cellulari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net