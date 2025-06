Piacenza pagava gli operai in cocaina e faceva prostituire ragazze in casa | maxi operazione della Polizia

Una scoperta scioccante scuote Piacenza: una rete criminale coinvolgeva operai pagati in cocaina e ragazze costrette alla prostituzione in casa. La polizia ha condotto una maxi operazione, indagando 28 persone per traffico di droga e altri reati. Questa vicenda rivela un lato oscuro e nascosto della città che richiede attenzione e azioni decisive. In un contesto così complesso, emergono domande sulla sicurezza e la tutela della comunità .

A Piacenza, 28 persone indagate per traffico di droga e altri reati. La denuncia di un giovane spacciatore ha svelato una rete criminale.

Spaccio, sfruttamento della prostituzione, estorsione e usura: 4 arresti, 28 indagati.

