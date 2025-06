Photored terza settimana | su quasi 400mila passaggi 566 violazioni

Terza settimana di monitoraggio con Photored, il sistema innovativo del Comune di Verona che cattura e registra le infrazioni al semaforo rosso. Con quasi 400 mila passaggi rilevati e 566 violazioni individuate, il dato evidenzia l’efficacia della tecnologia nel garantire la sicurezza stradale. Anche se le sanzioni ancora non sono state applicate, la precisione delle telecamere sottolinea l’impegno della città nel prevenire comportamenti pericolosi e tutelare tutti gli utenti della strada.

Terza settimana di monitoraggio con Photored, il sistema adottato dal Comune di Verona per sanzionare gli automobilisti che non rispettano il rosso dei semafori. Sanzioni che in questo mese di giugno non scattano, ma le infrazioni sono comunque rilevate dalle telecamere.

