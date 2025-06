Pezzotto arrivano le prime condanne | 4 anni in carcere e 22 mila euro di multa

Se le prime condanne per il fenomeno del “pezzotto” segnano una svolta nella lotta contro la diffusione di IPTV illegale, si apre un nuovo capitolo nella tutela del calcio italiano e dei diritti di trasmissione. Le pene severi e le sanzioni economiche inviano un chiaro messaggio: la pirateria digitale non sarà più tollerata. A seguito della condanna, sono state inviate anche le sanzioni per tutelare la legalità nel settore.

Sono state emanate le prime condanne per l’organizzazione di una Iptv illegale, il cosiddetto pezzotto, che trasmetteva le partite del campionato di calcio di Serie A e quelle della Champions League. Le due persone che sono state ritenute responsabili hanno ricevuto pene da scontare in carcere, una delle quali sospesa. I due dovranno anche pagare una multa da 22 mila euro, mentre a seguito della condanna sono state inviate anche le sanzioni per i clienti della Iptv. In questo caso, gli importi variano tra i 53 e i 5 mila euro. Le prime condanne per il Pezzotto. L’inchiesta che ha portato alle condanne era stata condotta nel 2024 e si era conclusa a dicembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pezzotto, arrivano le prime condanne: 4 anni in carcere e 22 mila euro di multa

