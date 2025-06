Petrucci | Qui la sorpresa diventa la regola Io ho vinto nonostante Marquez e Dovizioso

Una vittoria che sembra uscita da un sogno, ma che ha segnato un momento indimenticabile nel cuore di Danilo Petrucci. Sul tracciato del Mugello nel 2019, contro ogni previsione e sfidando avversari di lusso come Marquez e Dovizioso, il pilota Ducati ha scritto una delle pagine più emozionanti della sua carriera. Questa è la magia di uno sport dove, a volte, la sorpresa diventa la regola e l'impossibile si trasforma in realtà .

di Riccardo Galli Mugello 2019, trionfa (perché il verbo vincere sarebbe quasi riduttivo per quella impresa) Danilo Petrucci su Ducati. Gara da brividi, podio da sorrisi e lacrime di gioia, festa che il pilota non. ricorda più. "Quella vittoria - ricorda - fu come. un’esplosione. Sì, è vero, della gara ho ancora in testa tutto. I dettagli. Poi una volta passato sotto la bandiera scacchi non ricordo più niente. Troppo bello, troppo forte, troppo. tutto". Dunque, una sorta di choc? “Beh. in effetti. Primo perché vinsi con una Ducati. Ma in quelle stagione, Ducati vinceva un paio di gare, forse tre, a campionato e non tutte come adesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Petrucci: "Qui la sorpresa diventa la regola. Io ho vinto nonostante Marquez e Dovizioso"

