Peter Burling un piede in due scarpe? Non solo Luna Rossa | gareggerà ancora per New Zealand…

Peter Burling, autentico protagonista dell’universo vela con tre America’s Cup all’attivo, passa a Luna Rossa: un colpo di scena che stuzzica gli appassionati italiani. Con la sua esperienza e il suo talento, il neozelandese sta per scrivere una nuova pagina di storia sportiva, puntando dritto alla vittoria a Napoli nel 2027. Il futuro della vela italiana si impreziosisce con un nome di assoluto livello, pronto a sfidare ogni limite.

L’ingaggio di Peter Burling da parte di Luna Rossa è chiaramente la notizia del momento nell’universo della vela: l’ex timoniere di Team New Zealand, capace di conquistare la America’s Cup per ben tre volte consecutive, si è accasato presso il sodalizio italiano e contribuirà in maniera significativa in vista della prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, in programma a Napoli nel 2027. Il fuoriclasse neozelandese aveva lasciato il Defender un paio di mesi fa, il gruppo guidato dal patron Patrizio Bertelli ha agito prontamente ed è riuscito ad acquisire le competenze e le capacità di uno dei più forti velisti della storia. 🔗 Leggi su Oasport.it