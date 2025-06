Pescatori e agricoltori chiedono lo stato di crisi

Esprimere le loro preoccupazioni e cercare soluzioni concrete di fronte alla crescente crisi che attanaglia i loro settori. Questa riunione segna un passo fondamentale verso un dialogo costruttivo, volto a tutelare il lavoro e il futuro di chi lavora quotidianamente con mare e terra. Ora, più che mai, è fondamentale unire le forze per rafforzare la voce di chi produce ricchezza e cultura del nostro territorio.

Una delegazione di pescatori e agricoltori è stata ricevuta in Regione per affrontare il problema della crisi dei due settori. Il Coapi, sigla che sta per Consiglio unitario della mobilitazione degli agricoltori e dei pescatori italiani, ha incontrato Luca Giovanni Quintavalla, presidente della II commissione politiche economiche del consiglio regionale. L'incontro ha rappresentato un'importante occasione per i pescatori e gli agricoltori, di esporre le problematiche specifiche e di presentare una visione più ampia della crisi. Per la marineria di Cesenatico erano presenti i pescatori storici Maurizio Cialotti e Nevio Torresi.

