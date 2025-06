Pesca illegale a Cannatello polizia e capitaneria di porto sequestrano 100 chili di ricci di mare

La lotta alla pesca illegale si infittisce a Cannatello, dove polizia e capitaneria di porto hanno sequestrato 100 chili di ricci di mare. Due sospetti, catturati in flagranza mentre trasportavano ceste illecite, sono stati intercettati grazie all’attento sguardo dei cittadini. Un intervento che sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per proteggere il nostro mare e la nostra biodiversità .

Due persone sospette, mentre trasportavano delle ceste, sono state notate da alcuni cittadini che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Così gli operatori dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia di Stato, in collaborazione con la Capitaneria di Porto Empedocle.

