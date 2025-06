Pesaro il Pride pronto a invadere il lungomare di Pesaro ma attenti ai divieti e alle strade chiuse

Pesaro si prepara a vivere un giorno di festa e solidarietà con il Pride lungo il suggestivo lungomare. Un evento che celebra l’inclusione e il rispetto, portando colori e musica in città. Tuttavia, attenzione ai divieti e alle strade chiuse per consentire lo svolgimento sicuro della manifestazione. L’invito è alla cittadinanza a partecipare con entusiasmo, rafforzando insieme il messaggio di uguaglianza e rispetto reciproco.

