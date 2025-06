Pesaro esame di maturità funestato dalla morte di un docente

Una tragica perdita scuote Pesaro: il docente Dario Falcone, atteso agli esami di maturità, è stato trovato morto nella sua abitazione. L’assenza ingiustificata ha allarmato colleghi e autorità, portando alla scoperta di una tragedia che potrebbe essere attribuita a cause naturali, come problemi cardiaci. La comunità scolastica si stringe nel dolore, mentre si attendono ulteriori dettagli su questa drammatica vicenda.

A Pesaro è stato trovato morto un docente. Dario Falcone, questo il suo nome, avrebbe dovuto essere presente agli esami. Proprio la sua assenza ingiustificata ha fatto scattare l'allarme tra i suoi colleghi che hanno avvisato le forze dell'ordine. È stato trovato senza vita nel suo letto. Potrebbe essersi trattata di una morte per cause naturali, scaturita da problemi cardiaci. Pesaro, tragedia all'Istituto Alberghiero Santa Marta. Tragedia nel secondo giorno della Maturità 2025. Un professore infatti non si è presentato agli esami all' Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro. Dopo l'irruzione nella sua abitazione, la polizia lo ha rinvenuto senza vita, disteso sul suo letto.

