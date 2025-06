Perugia-Seghetti | si accende il mercato Tris di contendenti per l’attaccante

Perugia si prepara a un mercato caldo, con tre contendenti in corsa per l'acquisto di Alessandro Seghetti, il promettente attaccante il cui ritorno a Pian di Massiano si avvicina. Con il raduno del 9 luglio alle porte, alcune situazioni devono essere risolte, come i giocatori in uscita. Lisi e Bartolomei, ancora in bilico, sono pronti a chiudere anticipatamente se non troveranno una nuova squadra, mentre il futuro di Angella resta ancora da definire...

Il ritorno a Pian di Massiano si avvicina. Per il raduno del 9 luglio alcune situazioni dovranno essere appianate. Stiamo parlando dei giocatori che non rientrano nei piani e che hanno già parlato con il diesse Meluso e di Alessandro Seghetti. Lisi e Bartolomei hanno già trovato un accordo di massima: se non troveranno una squadra, si sono detti pronti a chiudere anticipatamente il contratto che scade tra un anno. Angella, invece, che fin da subito si era detto contrario a chiudere con un anno di anticipo il suo contratto, sta ragionando sulla proposta della società di restare al Grifo ma con un altro ruolo, quello di collaboratore del diesse Meluso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia-Seghetti: si accende il mercato. Tris di contendenti per l’attaccante

