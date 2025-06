Perugia e Deruta nati i primi due Team Vannacci | cittadini mobilitati attorno alla visione del generale

Perugia e Deruta si accendono di entusiasmo: sono nati i primi due Team Vannacci, “Arditi” e “Marcello Pucci Boncambi”, pronti a mobilitare cittadini e volontà per una Umbria attiva e protagonista. Guidati da figure di spicco come l’avvocato Luca Valigia e Augusto Rossi, questi team si impegnano per portare sul territorio azioni concrete, coerenti e coraggiose, in linea con la visione del generale. La vera forza sta nel coinvolgimento della comunità, che diventa il motore del cambiamento.

Sono operativi i primi due Team Vannacci dell'Umbria: "Arditi" di Perugia guidato dall'avvocato Luca Valigia e "Marcello Pucci Boncambi" di Deruta coordinato da Augusto Rossi. I team si pongono l'obiettivo di portare sul territorio una "azione concreta, coerente e coraggiosa", in linea con i.

