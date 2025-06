Personale delle Prefetture e Questure in presidio

Lunedì a Milano, davanti alla sede Adecco, si terrà un presidio nazionale dei lavoratori somministrati delle prefetture e questure, in protesta per le condizioni di lavoro. La mobilitazione coinvolge anche la provincia di Varese, dove 13 operatori sono impiegati presso il Ministero dell’Interno. Uniti da Felsa Cisl, Nidil Cgil e UilTemp, queste rappresentanze sostengono la vertenza dopo la sospensione dello sciopero, chiedendo attenzione e risposte concrete.

Presidio nazionale a Milano lunedì a partire dalle 9.45, di fronte alla sede Adecco, dei lavoratori somministrati che operano presso il Ministero dell'Interno. La vertenza riguarda anche la provincia di Varese dove sono occupati 13 lavoratori somministrati, tra Prefettura, Questura e Commissariati di Busto Arsizio e Gallarate. La scelta del presidio è sostenuta unitariamente da Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp, dopo la sospensione dello sciopero nazionale, in programma lo stesso giorno, da parte della Commissione di garanzia per la concomitanza con un altro sciopero. Spiegano dalla Cgil di Varese: "Si tratta di una vertenza nata dopo che le Agenzie Adecco e Randstad hanno deciso di interrompere il lavoro di circa mille lavoratrici e lavoratori (circa 130 nella sola Lombardia) che da anni garantiscono servizi essenziali in Prefetture e Questure.

