Persona 4 Revival e Stranger than Heaven SEGA rivela che l’uscita è ancora lontana

Gli appassionati di Persona e Like a Dragon dovranno attendere ancora un po’: SEGA ha annunciato che Persona 4 Revival e Stranger than Heaven arriveranno solo nell’anno fiscale 2027, ovvero dopo aprile 2026. Una notizia che deluderà molti, ma che dimostra l’impegno degli sviluppatori nel portare qualità e innovazione. Per ora, i fan possono solo armarsi di pazienza e sognare il ritorno di questi attesi capolavori, che promettono di essere all’altezza delle aspettative.

I fan di Persona e degli autori di Like a Dragon dovranno armarsi di pazienza: secondo quanto rivelato da SEGA nel suo recente report finanziario, i due attesissimi titoli Persona 4 Revival e Stranger than Heaven non saranno disponibili prima dell’ anno fiscale 2027, ovvero dopo aprile 2026. Entrambi i giochi sono stati annunciati durante il Summer Game Fest 2025, suscitando enorme interesse, ma la loro data d’uscita resta ancora indefinita e dopo oggi anche abbastanza lontana. Nel documento ufficiale, SEGA specifica che per l’anno fiscale corrente (2025–2026) le uscite confermate includono Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army (già disponibile dal 19 giugno), Sonic Racing: Crossworld (in arrivo il 25 settembre) e il nuovo Football Manager, atteso in autunno. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Persona 4 Revival e Stranger than Heaven, SEGA rivela che l’uscita è ancora lontana

