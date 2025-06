Perquisizione a casa di un uomo Spuntano tre cuccioli rubati

Durante una perquisizione a casa di un uomo di 57 anni, i carabinieri di Olgiate Comasco hanno scoperto tre cuccioli di cane rubati a maggio da un negozio di animali di Malnate, tra altri nove ancora nascosti. Un ritrovamento che ha portato alla luce un episodio di furto che coinvolgeva innocenti animali e ha aperto nuove indagini sulla rete di traffico illecito. La vicenda sottolinea l'importanza della vigilanza e della tutela degli animali.

Durante la perquisizione a casa di un uomo indagato per vicende di tutt'altro genere, sono stati trovati tre cuccioli di cane, che erano stati rubati a maggio da un negozio di animali di Malnate assieme ad altri nove. Il ritrovamento è stato fatto giovedì pomeriggio dai carabinieri di Olgiate Comasco, che sono andati a casa di un uomo di 57 anni di Beregazzo, a carico del quale dovevano fare un accertamento per altri fatti. Quando i militari hanno visto i tre cuccioli di razza e con poche settimane di vita, due carlini e un cocker, hanno subito escluso che potessero essere di proprietà dell'uomo, sospettando piuttosto che li aveva in qualche modo acquisiti per poi rivenderli.

