Il futuro di Mattia Perin alla Juventus è in bilico, e le voci di un possibile addio si fanno sempre più insistenti. Marco Ballotta, ex portiere e commentatore esperto, invita a riflettere attentamente prima di lasciarlo partire, sottolineando l’importanza di valutare ogni aspetto. In un mercato complicato, la decisione potrebbe influenzare non solo il presente, ma anche le ambizioni future della Vecchia Signora. Ma davvero vale la pena rinunciare a un talento come Perin senza ponderare bene?

Perin è sul piede di partenza in casa Juve. Marco Ballotta, in esclusiva a , ha parlato così del futuro del portiere. Intervistato in esclusiva da , l’ex portiere della Lazio Marco Ballotta ha parlato così del futuro di Mattia Perin, che potrebbe lasciare i bianconeri in estate per trovare continuità altrove. Lasciar partire Mattia Perin è una scelta che condivide? « A Perin hanno messo un’etichetta, quella del secondo portiere. In passato è successo anche a me. Io sono sempre stato del parere che sia affidabilissimo: non è mai partito alla pari, sempre un gradino sotto il primo portiere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin lascerà la Juventus? Ballotta vuole ‘evitare’ l’errore: «Prima di lasciarlo partire ci penserei due volte, non hai mai avuto la possibilità di…»

