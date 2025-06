Pergola altri veleni Massini attacca in piazza Giuli | ‘Non vogliamo inquilini del privilegio’

In un clima di tensione crescente tra politica e cultura, Firenze si trova al centro di un acceso scontro pubblico che coinvolge figure di spicco come Sara Funaro, Stefano Massini e Alessandro Giuli. Le atmosfere si infiammano tra dichiarazioni contundenti e interrogativi aperti, mentre i verbali ancora non ufficiali alimentano il dibattito. Una vicenda che promette sviluppi sorprendenti e che mette in discussione il ruolo e il futuro delle istituzioni culturali.

Firenze, 21 giugno 2025 – “Bullismo istituzionale” tuona la sindaca di Firenze, Sara Funaro. “Volevano colpire me, ma non me ne vado”, rincara Stefano Massini. “Nessun attacco politico, solo un giudizio tecnico che rispetto” replica il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il ruolo dell’ex dg Marco Giorgetti. E i verbali ancora non ufficiali. Lite anche in Commissione cultura Nuovo scontro a distanza (che oggi potrebbe diventare vis-à-vis visto che il titolare del Mic è atteso in città per inaugurare la mostra su Spadolini e ’festeggiare’ la rimozione della gru dal piazzale degli Uffizi) sul paventato declassamento (ancora manca l’ufficialità) della Pergola, delle sale di Rifredi e Era di Pontedera da teatro di rilevanza nazionale a teatro della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pergola, altri veleni. Massini attacca in piazza. Giuli: ‘Non vogliamo inquilini del privilegio’

