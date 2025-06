Perde il controllo dell' auto e si ribalta nel fosso

Un lampo di paura e adrenalina ha segnato la serata sulla strada tra Ora e Termeno, quando un'auto ha perso il controllo, ribaltandosi nel fosso. Per fortuna, il conducente, seppur ferito, è riuscito ad uscire in salvo, grazie alla prontezza delle sue azioni e all'intervento tempestivo dei soccorritori. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale mantenere la calma e prudenza alla guida.

Sono stati attimi di paura quelli vissuti poco dopo le 23 di ieri, venerdì 20 giugno, sulla strada statale che collega Ora con Termeno: un’auto ha perso il controllo ed ha finito per ribaltarsi dentro a un fosso sul lato della strada. Il conducente è rimasto ferito, ma è riuscito ad uscire in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Perde il controllo dell'auto e si ribalta nel fosso

