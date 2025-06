Perde il controllo della moto muore uomo di 46 anni

Una tragica notte si è conclusa con una perdita incolmabile: un uomo di 46 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Gragnano, quando la sua Honda Transalp ha sbattuto contro un muro. La scena, drammatica e improvvisa, ha lasciato sgomento gli abitanti e le forze dell’ordine. La ricostruzione degli eventi, ancora in fase di sviluppo, punta a chiarire cosa abbia scatenato questa tragedia, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità.

Ha perso il controllo della sua Honda Transalp ed è andato a sbattere contro un muro. È questa la prima ricostruzione dei carabinieri per la tragedia avvenuta intorno alle 2 di notte in via Castello, a Gragnano, provincia di Napoli. Catello Dello Ioio, un uomo di 46 anni, originario di Caola, è.

