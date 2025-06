Perde il controllo della moto e sbatte contro un muro | tragedia nel napoletano

Una notte drammatica a Gragnano, nel cuore del Napoletano, dove un tragico incidente stradale ha spezzato una vita. Un uomo di 46 anni ha perso il controllo della sua moto, una Honda Transalp, schiantandosi contro un muro. La scena, approfonditamente ricostruita dai carabinieri intervenuti, ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e fragile. La perdita è devastante: la salma è stata affidata ai familiari, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale mortale, la scorsa notte, a Gragnano. Verso le 2 un 46enne di Casola di Napoli ha perso il controllo della sua moto, una Honda Transalp, ed è andato a sbattere contro un muro. Sono stati i carabinieri ad intervenire in via Castello. La salma è stata affidata ai familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: controllo - moto - muro - perde

In moto con 9 coltelli, accetta e armi da ninja: denunciato dopo un controllo stradale - Un 30enne è stato denunciato a Castel San Pietro Terme (Bologna) dopo un controllo stradale, durante il quale è emerso che nel suo zaino si trovava un vero e proprio arsenale: nove coltelli, un'accetta, una fionda e un nunchaku.

Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. ? San Giovanni a Piro. Incidente mortale. Perde la vita 16 enne. Nella notte ha perso la vita Domenico Magliano. Il 16 enne, del posto, era in sella alla sua moto . Alla frazione Bosco ha perso il controllo. E ' sta Vai su Facebook

Perde controllo moto e sbatte contro un muro, morto; Gragnano, centauro perde il controllo della moto e sbatte contro il muro: morto 46enne; Gragnano, perde il controllo della moto e sbatte contro muro: morto 46enne.

Perde controllo moto e sbatte contro un muro, morto - Verso le 2 un 46enne di Casola di Napoli ha perso il controllo della sua moto, una Honda Transalp, ed è andato a sbattere contro un muro. Come scrive ansa.it

Gragnano, centauro perde il controllo della moto e sbatte contro il muro: morto 46enne - I Carabinieri sono intervenuti intorno alle 2 a Gragnano in via Castello per un incidente stradale. Lo riporta ilmattino.it