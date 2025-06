Perde il controllo della moto biker sbalzato fuori strada | ricoverato al Civile

Un incidente che ha scosso la tranquilla mattina di Preseglie: un motociclista di 32 anni, dopo aver perso il controllo della sua moto, è sbalzato fuori strada e trasportato d'urgenza al Civile. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei soccorritori, le sue condizioni sono sotto controllo, ma l’accaduto solleva ancora molte domande sulla sicurezza delle strade e l’attenzione alla guida. Rimanete con noi per scoprirne gli sviluppi.

Attimi di paura questa mattina, sabato 21 giugno, lungo la Strada Provinciale del Caffaro, nel territorio di Preseglie. Un motociclista di 32 anni è rimasto ferito in un violento incidente avvenuto poco dopo le 10, all’uscita di una curva lungo la SP237. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Perde il controllo della moto, biker sbalzato fuori strada: ricoverato al Civile

