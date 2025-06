Percorsi ciclopedonali sulle vie del mare | finanziamento di 750mila euro

Porto Cesareo si prepara a trasformarsi in un'oasi di mobilità sostenibile e relax, grazie a un finanziamento di 750mila euro destinato alla creazione di percorsi ciclopedonali lungo le suggestive vie del mare. Questa iniziativa, parte di un bando pubblico dedicato alle reti di mobilità dolce, offrirà ai residenti e ai visitatori un modo nuovo e affascinante di esplorare il territorio. Una svolta che promette di arricchire l’esperienza urbana e valorizzare le bellezze naturali locali.

PORTO CESAREO – Un finanziamento da 750mila euro nell'ambito di un avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti di percorsi ciclabili o ciclopedonali in aree urbane e suburbane: il Comune di Porto Cesareo ha visto ammettersi il progetto, che riguarderà un.

