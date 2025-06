Perché nel parco di Monza sono arrivate oltre 12mila coccinelle e a cosa servono

Nel cuore di Monza, un’incredibile invasione di oltre 12.000 coccinelle sta trasformando i giardini della Villa Reale in una difesa naturale contro la Takahashia japonica, un insetto infestante di origine asiatica. Questa alleata inattesa aiuta a preservare il patrimonio arboreo locale, offrendo un esempio di come la natura possa intervenire in modo sostenibile per contrastare le minacce ambientali. Scopriamo insieme come questa soluzione naturale protegge la nostra biodiversità.

A Monza la minaccia della Takahashia japonicaha (un insetto infestante di origine asiatica ndr) ha trovato un avversario naturale: i giardini della Villa Reale si riempiono con 12.500 coccinelle. A fronte dell'emergenza che colpisce ormai da anni il patrimonio arboreo non solo del capoluogo.

