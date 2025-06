Perché le ragazze vanno peggio in matematica rispetto ai ragazzi? Il gap inizia dopo pochi mesi dall’inizio della scuola Non è una questione biologica Lo studio che da qualche consiglio

Perché le ragazze mostrano performance inferiori in matematica rispetto ai ragazzi? Una ricerca pubblicata su Nature l’11 giugno 2025 ha svelato che il divario si manifesta già pochi mesi dopo l’inizio della scuola, non per ragioni biologiche ma per fattori culturali e sociali. Questo studio, analizzando quasi tre milioni di bambini francesi, ci invita a riflettere sulle influenze esterne che modellano il talento e le competenze sin dai primi passi dell’apprendimento.

Una ricerca pubblicata su Nature l'11 giugno 2025 ha esaminato i risultati in matematica di quasi tre milioni di bambini francesi tra i cinque e i sette anni. L'elemento che più colpisce riguarda il momento in cui il divario tra maschi e femmine comincia a comparire: non all'inizio della scuola, ma dopo pochi mesi. I dati indicano che, già nel primo quadrimestre del primo anno, i maschi iniziano a ottenere punteggi più alti rispetto alle femmine, con un distacco che, nel tempo, tende a crescere.

Scuola, sud bocciato in matematica, due anni indietro rispetto al nord - La fotografia del divario educativo in Italia è allarmante: le scuole del Sud mostrano un ritardo di due anni in matematica rispetto a quelle del Nord.

Un liceale del sud Italia è indietro di due anni per l’apprendimento della matematica rispetto ad un collega della sua stessa età che vive al nord e se lo studente frequenta un professionale, il divario è addirittura di tre anni. Parte da questo dato di fatto e tenta Vai su Facebook

