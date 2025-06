Perché Landini ha la strada spianata

Perché, se il Pd perde, una volta per tutte, la sua vocazione di guida riformista e progressista, Landini si trova ormai con la strada spianata. La sconfitta nel referendum sul Jobs Act e sulla cittadinanza ha aperto un’opportunità unica per lui di consolidare il suo ruolo di leader del cambiamento, lasciando alle spalle le difficoltà e le incertezze del passato. Ora, la sfida è tutta nelle sue mani.

