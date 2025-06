Perché john wick 5 come sequel è la scelta migliore e perché avrebbe dovuto essere un prequel

Perché John Wick 5 è la scelta migliore come sequel rispetto a un prequel? Il franchise di John Wick ha saputo reinventare il genere action, offrendo una narrazione intensa e coinvolgente che si sviluppa nel presente, mantenendo alta la suspense e l’interesse degli spettatori. Un sequel permette di continuare le avventure di un personaggio iconico, approfondendo le sue sfide e i misteri ancora irrisolti, rendendo questa scelta non solo naturale, ma anche la più emozionante per i fan.

Il franchise di John Wick rappresenta uno dei capitoli più innovativi e influenti nel panorama cinematografico degli ultimi anni. Nato nel 2014 con il film diretto da Chad Stahelski, questa serie ha rivoluzionato il genere d'azione grazie a uno stile realistico, coreografie impeccabili e un'ambientazione ricca di dettagli che approfondiscono un mondo sotterraneo complesso e affascinante. La sua popolarità ha portato alla creazione di numerosi spin-off, serie TV e sequel, consolidando la sua posizione come un punto di riferimento per gli appassionati del genere.

