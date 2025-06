Perché il Barcellona non gioca il Mondiale per Club

Perché il Barcellona non partecipa al Mondiale per Club? È un quesito che fa riflettere, tra calci d’estate, emozioni e grandi sfide. Mentre la Serie A si conclude, l’attesa si sposta sul prestigioso torneo mondiale, in programma dal 14 giugno al 13 luglio, pronto a regalare spettacolo e adrenalina. Ma cosa rende questa competizione così speciale nel cuore di tutti gli appassionati di calcio?

è calcio d`estate, ma che calcio. Una volta archiviata la Serie A si partirà con il Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al al 13 luglio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Perché il Barcellona non gioca il Mondiale per Club nonostante sia la 2ª squadra più forte al mondo - Il Mondiale per Club 2025 non ha tra le squadre partecipanti il Barcellona, che non è riuscito a qualificarsi: perché al posto dei blaugrana c'è l'Atletico ... fanpage.it scrive

Perché il Barcellona non gioca il Mondiale per Club - Nel torneo che si giocherà in Usa non ci sarà il Barcellona, che non rientra nei 12 posti destinati ai club europei: al Mondiale per Club ... Scrive calciomercato.com