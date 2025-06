Perché compiere gli anni mi ha fatto venire voglia di vestirmi come Lana Del Rey

Per il suo quarantesimo compleanno, Lana Del Rey ci ispira ancora una volta con il suo stile unico e magnetico. Questa celebrazione ci riporta indietro nel tempo, ricordando i sogni di diventare come lei e l'impatto che ha avuto sulle nostre scelte. La sua evoluzione artistica e personale continua a affascinarci, lasciandoci desiderosi di riscoprirla ancora e ancora, perché Lana è più di una popstar: è un’icona senza tempo.

Oggi la popstar più glam e magnetica di Hollywood spegne 40 candeline. Per festeggiarla ci siamo ricordati di quando «avremmo voluto essere lei», di quanto fin dal suo esordio abbia dirottato le nostre scelte stilistiche (e sentimentali) e di come continueremo a (ri)scoprirla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Perché compiere gli anni mi ha fatto venire voglia di vestirmi come Lana Del Rey

In questa notizia si parla di: compiere - anni - fatto - venire

«Ho scelto di viaggiare invece di diventare mamma. Ora che sto per compiere 50 anni e sono sola mi chiedo se ho fatto bene» - Halona, alla soglia dei 50 anni, riflette sulla sua scelta di viaggiare anziché diventare mamma. Ogni domenica, percorre il cammino verso la spiaggia di Playa del Carmen, la ciotola di frutta tropicale nello zaino e il sole messicano che bacia la sua pelle.

AUGURI OH! Oggi si festeggiano 5 anni di Smash, Sorrisi e Successi! ? Cinque anni fa è iniziato un viaggio fatto di croccantezza, passione e tanta voglia di lasciare il segno a Modena. Oggi OH! è più di un’hamburgeria: è un posto dove si viene per man Vai su Facebook

Perché compiere gli anni mi ha fatto venire voglia di vestirmi come Lana Del Rey; Lecce, prestito di un milione restituito dopo 50 anni: il pacco e la lettera dell'anonimo galantuomo. «Ora pot; Il Papa: la Porta Santa che si apre a Natale ci invita a compiere un passaggio.

«Sto per compiere 40 anni e… Non ho mai fatto sesso». Risponde Elena Di Cioccio - e poi da sposati, la prima volta a 20 anni, a 40 anni, a 50 anni, la prima volta nel secondo matrimonio, la prima volta a letto, al mare, in viaggio, su una coperta ... Riporta vanityfair.it

«Ho scelto di viaggiare invece di diventare mamma. Ora che sto per compiere 50 anni e sono sola mi chiedo se ho fatto bene» - E per anni ha funzionato: tramonti su nuove spiagge, amicizie oltre confine, libertà assoluta. Come scrive leggo.it