Per un' azienda che si occupa di servizi di pompe funebri e attività connesse si ricercano 4 necrofori

Se sei una persona disponibile, cordiale e con spirito di servizio, questa è l'opportunità che fa per te. Un'azienda di Chieti, specializzata in servizi funebri e attività connesse, cerca 4 necrofori per supportare il team nel trasporto salme, allestimento camere ardenti e assistenza cimiteriale. Se desideri entrare a far parte di un servizio essenziale e di grande umanità, continua a leggere e scopri come candidarti.

