Per noi l' uguaglianza non è un' opzione ma un fondamento

Per noi, l'uguaglianza non è un'opzione, ma il pilastro su cui costruire una comunità più giusta e solidale. A Ponte San Nicolò, questa convinzione si è concretizzata con l'inaugurazione delle strisce colorate sul marciapiede, un gesto simbolico che il sindaco Gabriele De Boni ha definito come una traccia di speranza e determinazione nel combattere ogni forma di prevaricazione. Un passo deciso verso un futuro più inclusivo e rispettoso per tutti.

🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it

