Per le nostre imprese in gioco il boom di vendite nel Golfo | lo sviluppo dell' export made in Italy

Le imprese italiane stanno vivendo un momento di grande fermento, con un boom di vendite nel Golfo e un incremento record delle esportazioni di Made in Italy. Questa crescita strategica sta aiutando a compensare i cali in Cina, Germania e USA, rafforzando la presenza internazionale del nostro export. Tra le mete più dinamiche, l’Arabia Saudita si conferma come terza destinazione mondiale più cresciuta. È il momento di sfruttare questa opportunità unica per espandersi oltre confine.

Le esportazioni di made in Italy in aumento nell'area aiutano a compensare i cali in Cina, Germania e Usa. Arabia saudita terza destinazione più cresciuta al mondo.

Tre giorni fa l'esponente iraniano Ehsan Khandouzi ha condiviso su X le frasi più preoccupanti per l'economia internazionale dall'inizio della guerra con Israele: «A partire da domani, per cento giorn

Le esportazioni di made in Italy in forte sviluppo in tutta l'area e l'incremento aiuta a compensare i cali in Cina, Germania e Usa.