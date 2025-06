Per la coesione oltre 150 miliardi ma spesa si ferma al 5%

Nonostante i fondi di coesione europei e nazionali per l’Italia nel 2021-2027 ammontino a ben 153 miliardi di euro, solo una frazione di questa cifra, circa il 5%, è stata effettivamente spesa o impegnata. Un dato che solleva interrogativi sulla reale capacità di attuazione e di impiego delle risorse a disposizione, evidenziando un divario tra potenziale e realtà. Ma quali sono le cause di questa discrepanza e come possiamo colmarla?

I fondi di coesione europei e nazionali 2021-2027 valgono complessivamente per l'Italia 153 miliardi di euro, circa 34 degli oltre 190 miliardi a disposizione per il Pnrr. Ma lo stato di avanzamento degli impegni e della spesa è molto più basso rispetto a quello del Piano. Secondo quanto calcolato dal Servizio studi della Camera, i fondi europei (Fesr, Fse e Jtf, in tutto circa 74 miliardi) evidenziano impegni finanziari per 13,5 miliardi, pari al 18%, e pagamenti per 3,8 miliardi, ovvero il 5%. Il rapporto precisa però che i tempi reali sono stati più brevi di quelli formalmente previsti: le attività di programmazione delle risorse sono state avviate nel 2019, ma l'accordo di partenariato 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione Ue a luglio 2022 e i programmi nazionali e regionali nel corso del 2022-2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Per la coesione oltre 150 miliardi ma spesa si ferma al 5%

