Penta tutto in 32 minuti In vasca per la promozione

Tutta una stagione di sudore, passione e determinazione condensata in soli 32 minuti: questa sera alle 20, alla Piscina Dogali, il Penta Modena si gioca la promozione in Serie B contro la Polisportiva Certaldo. Dopo aver perso l’andata, i ragazzi di Luca sono pronti a riscrivere il destino e conquistare il sogno, dimostrando che, quando si tratta di pallanuoto, il cuore può fare la differenza.

Tutta una stagione, in trentadue minuti: questa è la situazione del Penta Modena che, questa sera alle 20, alla Piscina Dogali, si gioca la promozione nella Serie B di pallanuoto contro la Polisportiva Certaldo, da cui è stata battuta sabato scorso nella gara d’andata dei playoff giocata in terra fiorentina, perdendo 9-11 dopo aver inanellato diciotto risultati utili, un pari e diciassette vittorie, nella stagione regolare. Ai ragazzi di Luca Selmi serve una vittoria con almeno tre reti di scarto, perchĂ© un vantaggio di sole due marcature porterebbe la gara ai rigori, e con una sola rete di vantaggio, o altro risultato, porterebbe tra i cadetti la squadra toscana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Penta, tutto in 32 minuti. In vasca per la promozione

