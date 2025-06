Pensioni operativo il ‘bonus Giorgetti’ per chi posticipa l’uscita | come funziona

Se hai pensato di posticipare il pensionamento, il nuovo ‘bonus Giorgetti’ potrebbe essere la soluzione che fa per te. Operativo dal 16 giugno 2023, l’incentivo estende le opportunità di accesso a chi decide di attendere più a lungo prima di uscire dal mondo del lavoro. Scopriamo insieme come funziona e come potresti beneficiarne, perché questa misura rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

È operativo dallo scorso 16 giugno l’ incentivo al posticipo del pensionamento previsto dalla legge di Bilancio 2025, il cosiddetto ‘ bonus Giorgetti ‘. L’ Inps ha infatti pubblicato in tale data una circolare con le novità disciplinari per accedere all’incentivo: la manovra ha determinato un’estensione della platea dei soggetti che possono accedere al bonus, prevedendo che la misura possa applicarsi non solo a favore dei lavoratori che maturino il diritto alla pensione anticipata flessibile, come previsto dalla previgente disciplina, ma anche in favore dei soggetti che raggiungano il diritto alla pensione anticipata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pensioni, operativo il ‘bonus Giorgetti’ per chi posticipa l’uscita: come funziona

