Pene più pesanti a chi assale l' arbitro | la scelta necessaria

In un contesto sempre più delicato, le pene più severe per chi aggredisce gli arbitri sono una scelta imprescindibile. In situazioni di emergenza, vengono adottati provvedimenti straordinari per tutelare i giovani arbitri che ancora si impegnano con passione e coraggio. Solo con misure ferme e decise possiamo garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti, preservando il valore dello sport e della giustizia.

