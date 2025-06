Pendolari la marcia su Roma dei sindaci | Un’unica voce a chiedere soluzioni per questa grave situazione

Nel cuore di un’area strategica come l’area interna sud ovest Orvietano, il Trasimeno e la Valdichiana senese, i sindaci si uniscono in un gesto forte e simbolico: il primo luglio, con la fascia tricolore, si recheranno a Roma per chiedere soluzioni concrete ai gravissimi problemi dei pendolari. È un passo importante che segna una presa di coscienza collettiva, dimostrando che solo insieme si può dare voce a chi quotidianamente affronta questa difficile realtà.

Apprendiamo con estrema soddisfazione la notizia che il primo luglio i sindaci di Orvieto, Chiusi, Cortona, dei Comuni dell'area interna sud ovest Orvietano, del Trasimeno e della Valdichiana senese si recheranno a Roma, con tanto di fascia tricolore, per far sentire la voce di un ampio

