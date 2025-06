Pedullà netto | Acerbi ora basta! Comportamenti non più accettabili

Alfredo Pedullà non ha più tollerato comportamenti inaccettabili nel mondo del calcio: le sue parole sono taglienti e chiare, rivolte a chi pensa di poter offendere o minacciare senza conseguenze. Dopo l’episodio di Francesco Acerbi negli USA, il commentatore evidenzia quanto sia fondamentale mantenere rispetto e correttezza, perché il rispetto reciproco deve prevalere sempre, in ogni contesto sportivo. La misura è colma, ora basta.

Alfredo Pedullà si è espresso in maniera molto dura sulle parole rivolte da Francesco Acerbi a un tifoso del PSG negli USA. Dal suo punto di vista, la misura è colma. IL FATTO – Francesco Acerbi si è reso protagonista, durante una “sosta” con i tifosi negli USA, di un alterco acceso con un supporter del PSG. Il calciatore dell’Inter ha minacciato il suo interlocutore, dal quale si era sentito provocato, di “riempirlo di botte” se avesse continuato a fare riferimenti ironici alla sconfitta dei nerazzurri contro il PSG per 0-5. Sul punto si sono levate molte voci critiche, sia dagli appassionati che dagli addetti ai lavori, le quali hanno sottolineato quanto fosse inopportuno e fuori luogo – per un professionista come Acerbi – reagire in questo modo a uno sfottò. 🔗 Leggi su Inter-news.it