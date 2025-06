Pedone travolto da un' auto soccorso con Pegaso

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio in Valdichiana, quando un pedone di 57 anni è stato travolto da un’auto durante un soccorso con Pegaso. L’uomo ha riportato traumi significativi e ora si trova sotto le cure dei sanitari. La scena ha scosso la comunità locale, che si chiede come si possa prevenire simili tragedie e garantire maggior sicurezza sulle strade.

Grave incidente nel pomeriggio in Valdichiana. Un 57enne è stato investito da un'auto in via Castiglioni a Marciano della Chiana. Stando alle prime informazioni il pedone avrebbe riportato importanti traumi. Sul posto sono accorsi i sanitari dell'emergenza urgenza con ambulanza infermierizzata di.

