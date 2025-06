Pedone investito da uno scooter Ci sono due feriti gravi

Una notte drammatica a Chiassa Superiore, frazione di Arezzo, dove un grave incidente ha coinvolto uno scooter e un pedone. Intorno alle 2 di questa mattina, due persone sono rimaste ferite gravemente a causa dello scontro, ancora oggetto di indagini per chiarire le cause. La scena resta sotto shock, mentre le autorità si adoperano per far luce su un episodio che ha sconvolto la comunità.

Un incidente si è verificato intorno alle 2 di stanotte, 21 giugno, alla Chiassa Superiore, frazione del comune di Arezzo. Per cause in corso di accertamento, uno scooter ha investito un pedone con conseguenze gravi sia per la giovane conducente del motociclo che per l'uomo che procedeva a piedi.

