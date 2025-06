Peculato il vice presidente di Asp Berardi patteggia Ma è polemica

Il caso di peculato che coinvolge il vice presidente di ASP Siena, Roberto Berardi, ha acceso un vivace dibattito pubblico: accusato di aver utilizzato l'auto di servizio per scopi personali, ora patteggia una pena, ma la controversia non si placa. La vicenda, che vede coinvolti anche altri funzionari, solleva domande sulla trasparenza e l'etica nei ruoli pubblici, alimentando polemiche e riflessioni sulla gestione delle risorse pubbliche.

Era indagato per peculato a seguito di una segnalazione alla Guardia di finanza. Insieme a lui, l’ex senatore di Forza Italia Roberto Berardi, anche il comandante della Polizia municipale Carlo Poggioli e il funzionario Marco Quaglia. Un caso che aveva fatto scalpore perchè Berardi è stato senatore di Forza Italia ed è vicepresidente di Asp CittĂ di Siena. Secondo l’accusa avrebbe usato per spostamenti propri l’auto di servizio della polizia municipale del Comune di Orbetello, senza contrassegni ufficiali. Una vicenda che aveva spinto l’opposizione a chiedere le dimissioni dell’ex senatore di Forza Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Peculato, il vice presidente di Asp Berardi patteggia. Ma è polemica

Peculato, Berardi ha patteggiato. Due anni per l’ex senatore - L’arresto di Roberto Berardi, ex senatore di Forza Italia, ha scosso l’opinione pubblica. Dopo un’indagine per peculato avviata a seguito di una segnalazione alla Guardia di Finanza, Berardi ha scelto il patteggiamento di due anni.

