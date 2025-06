Pecco Bagnaia casco dedicato a Luciano Ligabue | Per me è stato un compagno di viaggio

Pecco Bagnaia rende omaggio a Luciano Ligabue con un casco speciale, simbolo di amicizia e passione condivisa. Durante il MotoGP del Mugello, il campione di moto ha svelato un design che celebra uno dei più grandi rocker italiani, portando in pista un messaggio di gioia e solidarietà. Un gesto che unisce musica e motori, creando un ponte tra emozioni e talento. Per quest'anno al Mugello – ha detto Bagnaia – ho voluto fare un...

Pesaro, 21 giugno 2025 - Pecco Bagnaia e il casco dedicato a Luciano Ligabue. Il pilota di moto, impegnato nel MotoGp del Mugello, ha mostrato su Instagram il casco con la scritta Balliamo sul mondo e il disegno del sole presente sulla copertina del primo album del rocker di Correggio che proprio questa sera torna in concerto a Campovolo dove ad attenderlo troverà 100mila fan. "Per quest'anno al Mugello - ha detto Bagnaia - ho voluto fare un omaggio a un artista italiano che mi ha ispirato per tutta la carriera e di cui sono molto fan ". "Liga per me è stato un compagno di viaggio, un lungo viaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pecco Bagnaia, casco dedicato a Luciano Ligabue: “Per me è stato un compagno di viaggio”

