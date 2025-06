PdM5sAvs | no a intesa militare Israele

In un clima di crescente tensione internazionale, la preoccupazione per il conflitto tra Israele e Iran rischia di oscurare le sofferenze di Gaza. Leader politici di M5s, Pd e Avs si uniscono in una mozione storica, chiedendo la revoca degli accordi militari con Israele. È il momento di fare sentire la voce dell'umanità : fermiamo ogni forma di supporto che alimenta il dolore e promuoviamo la pace reale e duratura.

13.24 "Le ostilità tra Israele e Iran hanno catalizzato la preoccupazione dell'opinione pubblica,distogliendo l'attenzione sui crimini contro l'umanità a Gaza" Così, in una nota congiunta, i leader di M5s, Pd e Avs: Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni. "Depositata una mozione unitaria per chiedere la revoca del memorandum d'intesa con il governo israeliano nel settore militare e della difesa e la sospensione di qualsiasi forma di cooperazione militare con Israele". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: militare - israele - intesa - fratoianni

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

#Israele, dichiarazione congiunta di #Bonelli, #Conte, #Fratoianni e #Schlein: "Abbiamo depositato una mozione unitaria per chiedere la revoca del memorandum d'intesa con il governo israeliano nel settore militare e della difesa e la sospensione di qualsia Vai su X

La notizie dell’attacco militare condotto da Israele contro l’Iran pongono una serie di interrogativi e sollevano questioni profondamente inquietanti. Si tratta di una pericolosissima escalation militare che rischia di allargare il conflitto ben oltre i confini attuali, co Vai su Facebook

Pd-M5s-Avs: 'Ora stop alla cooperazione militare con Israele'; Italia-Israele, Pd-M5S-Avs: «Meloni pavida. Mozione per lo stop alla cooperazione militare con Tel Aviv»; Schlein-Conte-Bonelli-Fratoianni: Il governo revochi il memorandum militare con Israele.

Pd-M5s-Avs: 'Ora stop alla cooperazione militare con Israele' - "Le ostilità tra Israele e Iran hanno catalizzato la preoccupazione dell'opinione pubblica mondiale, distogliendo l'attenzione sui crimini contro l'umanità in corso a Gaza e sui piani israeliani di ... Scrive ansa.it

Schlein-Conte-Bonelli-Fratoianni: "Il governo revochi il memorandum militare con Israele" - Mozione unitaria firmata dai 4 leader di centrosinistra: "Crimini contro l'umanità in corso a Gaza, piani di annessione coloniale in ... Come scrive huffingtonpost.it