Pd M5s e Avs al governo | Stop alla cooperazione militare con Israele La mozione unitaria ma al corteo sul riarmo Ue vanno in ordine sparso

In un clima di forte unità politica, i principali leader dell’opposizione si schierano compatte contro la cooperazione militare con Israele, chiedendo al governo Meloni di revocare il memorandum d’intesa. La mozione unitaria, depositata in parlamento, rappresenta un chiaro segnale di dissenso e di impegno per una politica più etica e responsabile. Ma quale sarà il seguito di questa presa di posizione condivisa?

I quattro principali leader dell'opposizione uniscono le forze per chiedere al governo di Giorgia Meloni di revocare il memorandum d'intesa con il governo israeliano nel settore della difesa e sospendere immediatamente qualsiasi forma di cooperazione militare con Israele. Le richieste sono contenute in una mozione unitaria depositata in parlamento e annunciata con una nota congiunta da Elly Schlein (segretaria del Pd), Giuseppe Conte (presidente del M5s), Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) e Angelo Bonelli (Verdi). La mozione unitaria di Pd, M5s e Avs. «Le ostilità tra Israele e Iran hanno catalizzato la preoccupazione dell'opinione pubblica mondiale, distogliendo l'attenzione sui crimini contro l'umanità in corso a Gaza e sui piani israeliani di annessione coloniale della Cisgiordania », si legge in una nota dei quattro esponenti dell'opposizione.

Tajani: “Impegno del governo per favorire cooperazione con Emirati” - Antonio Tajani, vicepremier italiano, ha riaffermato l'impegno del governo per potenziare la cooperazione economica tra Italia ed Emirati Arabi Uniti.

COMUNICATO STAMPA IL GOVERNO DEVE INTERVENIRE ORA! INSIEME A 250MILA CITTADINI FIRMATARI DELL’APPELLO “ORA!” EMERGENCY CHIEDE LA REVOCA DELLA COOPERAZIONE MILITARE CON ISRAELE E PARTECIPA CON 300 ALTR Vai su Facebook

Il governo Meloni dice no alle sanzioni contro Israele e conferma la cooperazione militare #italia #Israele #GovernoMeloni #Netanyahu #Genocidio Vai su X

