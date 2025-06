Pd-M5s-Avs ora stop cooperazione militare con Israele

Il Movimento 5 Stelle annuncia un passo deciso: stop alla cooperazione militare con Israele. In un momento in cui le tensioni tra Israele e Iran catturano l’attenzione mondiale, rischiando di distogliere lo sguardo dai gravi crimini a Gaza e alle mire di colonizzazione in Cisgiordania, il nostro impegno si fa più forte. Non lasceremo che l’Italia venga coinvolta in guerre ingiuste: è ora di agire con coerenza e solidarietà.

Le ostilità tra Israele e Iran hanno catalizzato la preoccupazione dell'opinione pubblica mondiale, distogliendo l'attenzione sui crimini contro l'umanità in corso a Gaza e sui piani israeliani di annessione coloniale della Cisgiordania. "Non lasceremo che l'Italia venga macchiata dalla pavidità di Meloni e i suoi epigoni. Abbiamo depositato una mozione unitaria per chiedere la revoca del memorandum d'intesa con il governo israeliano nel settore militare e della difesa e la sospensione di qualsiasi forma di cooperazione militare con Israele". Lo annunciano Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Elly Schlein. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pd-M5s-Avs, ora stop cooperazione militare con Israele

