Pavia sequestra uno scuolabus per lo stipendio in ritardo | Picchiato dai datori di lavoro con spranghe e cavi

In un episodio che ha sorpreso la comunità di Certosa, un autista di 29 anni ha sequestrato uno scuolabus per protestare contro lo stipendio in ritardo, finendo poi brutalmente aggredito dai datori di lavoro con spranghe e cavi. La vicenda evidenzia quanto le tensioni economiche possano sfociare in violenza, lasciando aperta una delicata riflessione sulla tutela dei lavoratori. La vicenda resta ancora sotto i riflettori, richiamando l’attenzione sulle condizioni di sicurezza sul lavoro e sui diritti dei dipendenti.

Pavia – Un episodio di violenza sul lavoro ha scosso Certosa, nel Pavese, dove un autista di 29 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stato aggredito dai propri datori di lavoro dopo che lui stesso aveva sequestrato uno scuolabus per protesta. La vicenda ha origine da una controversia economica: il giovane, socio della cooperativa per cui lavora, aveva appreso che il suo stipendio sarebbe arrivato in ritardo. Come forma di rimostranza, ha deciso di trattenere lo scuolabus, parcheggiandolo davanti alla propria abitazione a Certosa. La situazione è però rapidamente degenerata. Secondo il racconto del ventinovenne alle forze dell’ordine, i suoi datori di lavoro lo hanno raggiunto a casa sua, determinati a recuperare le chiavi del veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, sequestra uno scuolabus per lo stipendio in ritardo: “Picchiato dai datori di lavoro con spranghe e cavi”

In questa notizia si parla di: scuolabus - lavoro - pavia - stipendio

Certosa, sequestra l’autobus per protesta e finisce in ospedale: «Io pestato»; Autoguidovie cerca autisti, aspiranti conducenti e altre fìgure.

Pavia, sequestra uno scuolabus per lo stipendio in ritardo: “Picchiato dai datori di lavoro con spranghe e cavi” - L’autista, di 29 anni, è finito in ospedale con 45 giorni di prognosi. ilgiorno.it scrive

Certosa, protesta per gli stipendi in ritardo: pestato con spranghe e cavi sotto casa - Un autista di scuolabus di 29 anni è stato aggredito a Certosa di Pavia dopo aver protestato per il ritardo nel pagamento dello stipendio. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it