Pavard rivela | Ecco perché abbiamo perso la finale di Champions

Dopo la sconfitta in finale di Champions, Pavard svela i motivi dietro il risultato e aggiorna sui progressi dell'Inter. Dalla sua esperienza al ritiro negli USA, l'esterno francese commenta la condizione dei nerazzurri e le criticità emerse nella seconda parte della stagione, che hanno inciso anche sul campionato. Ma quali sono le strategie per tornare più forti? Scopriamolo insieme, perché il futuro riserva ancora grandi sfide.

Pavard torna a parlare della sconfitta in finale di Champions e aggiorna sul momento dei nerazzurri.  Intervistato da Repubblica direttamente dal ritiro dell' Inter negli USA, ha parlato così della condizione dei nerazzurri: «Se stiamo recuperando bene la forma fisica? Sicuramente ci sono stati dei buchi nei secondi tempi nella seconda parte della stagione» Anche per questo abbiamo perso il campionato: abbiamo perso dei punti importanti. Ora abbiamo un nuovo allenatore e un nuovo staff, bisogna recuperare velocemente sia fisicamente che mentalmente. La stagione è stata lunga, adesso siamo in una nuova competizione; non abbiamo riposato molto ma ce la metteremo tutta per vincere