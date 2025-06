Pavard fuori dai convocati di Inter-Urawa Red Diamonds | allarme!

Una brutta tegola per l'Inter: Pavard fuori dai convocati contro Urawa Red Diamonds. Il difensore francese, alle prese con un infortunio, si aggiunge a un momento difficile per i nerazzurri, già alle prese con altri problemi di formazione. La partita si prospetta complicata, e l'incertezza sulla rosa potrebbe influenzare le sorti del club. La sfida si avvicina, e il mister dovrà fare di necessità virtù per affrontarla al meglio.

Altro infortunato in casa nerazzurra, proprio a ridosso della partita tra Inter e Urawa Red Diamonds. Il francese Pavard non è nemmeno tra i convocati. INFORTUNIO – Tegola per Cristian Chivu proprio a ridosso della partita tra Inter e Urawa Red Diamonds ( vedi formazioni ufficiali ). Benjamin Pavard si è infortunato e non farà parte dell'organico a disposizione del mister rumeno nella seconda parte del gruppo E del Mondiale per Club. Out per un riacutizzarsi di un fastidio alla caviglia. Pavard si aggiunge dunque ai già lungodegenti Calhanoglu, Bisseck, Zielinski e Frattesi. Recuperati invece Denzel Dumfries e Francesco Pio Esposito.

