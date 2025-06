Pavard analizza | Zero trofei? Vi spiego cosa ha pesato ma ora dobbiamo voltare pagina!

Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, ha condiviso con sincerità i retroscena di una stagione che ha lasciato il segno: tra delusione e insegnamenti, ora è tempo di voltare pagina. La finale di Champions persa col PSG ha pesato, ma il suo sguardo guarda già avanti, verso nuovi traguardi e sfide. Ecco perché, nonostante tutto, il futuro nerazzurro si apre con rinnovata determinazione.

Il difensore dell’Inter, Benjamin Pavard, è tornato a parlare del finale amaro della scorsa stagione tra campionato e Champions. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel giorno di Inter Urawa, il difensore nerazzurro Benjamin Pavard è tornato sulle ferite lasciate dalla finale di Champions League persa col PSG. IL FINALE DI STAGIONE AMARO – « È stata sia una questione fisica che mentale, credo che ci sia mancata freschezza mentale. La stagione è stata lunga, in due settimane potevamo vincere tutto, abbiamo perso tutto. Non abbiamo vinto nessun titolo, quindi è dura, per noi, per la società, per i tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com